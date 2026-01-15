منع دخول الطلاب بالهواتف.. تشديدات أمنية قبل انطلاق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 08:19 مساءً - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية وسط ترقبات من الطلاب وأولياء الأمور.

وبدوره، عقد هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 17 يناير 2026.

ويجرى متابعة دقيقة لسير الامتحانات، وتوزيع أوراق الأسئلة في مواعيدها ومساعدة الطلاب على تخطي العقبات التي ممكن أن تواجههم مع التشديد على منع أي محاولات للغش داخل اللجان.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة منع تواجد العمال داخل اللجان الامتحانية أثناء انعقاد الامتحان.

وكذلك، منع دخول غير المشاركين في أعمال الامتحانات، فضلًا عن حظر اصطحاب الهواتف المحمولة سواء للطلاب وللملاحظين.