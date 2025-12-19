الرياض - كتبت رنا صلاح - شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدة بني سهيلا شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، أسفر عنها استشهاد أربعة فلسطينيين بينهم امرأة.

4 شهداء بقصف الاحتلال شرق خان يونس

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات جوية على بلدة بني سهيلا خلال الـ 24 ساعة الماضية، استهدفت خلالها مجموعة من الفلسطينيين مما أدى لاستشهاد أربعة فلسطينيين بينهم امرأة، فيما لم تتمكن فرق الدفاع المدني والإسعاف من انتشالهم.

وكانت قوات الاحتلال شنت، فجر الجمعة، سلسلة غارات عبر طائراتها ومدفعيتها على مدينتي خان يونس ورفح.