الرياض - كتبت رنا صلاح - في أعقاب واقعة إطلاق النار في سيدني، تعتزم أستراليا إطلاق برنامج وطني لإعادة شراء الأسلحة النارية.

أستراليا تعتزم إطلاق برنامج وطني لإعادة شراء الأسلحة

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي خلال مؤتمر صحفي الجمعة إن بلاده "أُجريت أحدث إصلاحات جوهرية على قوانين الأسلحة في أستراليا في أعقاب مأساة بورت آرثر عام 1996، وتظهر أحداث بونداي المروعة أننا بحاجة إلى تقليص وجود الأسلحة في شوارعنا".



وقتل مسلحان 15 شخصا وأصابا العشرات الأحد في بونداي، بعدما أطلقا النار على محتفلين بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا).



وتعهدت الحكومة الاتحادية وحكومة ولاية نيو ساوث ويلز، حيث تقع سيدني، بتنفيذ حزمة إصلاحات تشمل تشديد قوانين حيازة الأسلحة.



وحاز مسلح يبلغ من العمر 50 عاما، قُتل في الموقع، رخصة سلاح ناري، وامتلك ستة أسلحة مسجلة.



ويقدر عدد الأسلحة النارية في أستراليا بنحو أربعة ملايين سلاح.



وذكر ألبانيزي أن الحكومة ستعمل مع الولايات لاستهداف الأسلحة الفائضة والأسلحة التي حُظر استخدامها حديثا والأسلحة غير القانونية على أن تتحمل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات التكاليف بشكل مشترك.