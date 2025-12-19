الرياض - كتبت رنا صلاح - تعمل فرق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، على إعادة بناء مساحات تعلّم بديلة للأطفال في قطاع غزة رغم الظروف القاسية، وذلك بعد ان دمرت الحرب الإسرائيلية الغرف الصفية والمستلزمات التعليمية في القطاع.

وأوضحت الأونروا، في منشور عبر صفحتها على منصة إكس، أن فرقها تقوم بإعادة تدوير منصات تحميل خشبية متبقية وتحويلها إلى مقاعد مدرسية، بهدف تمكين الأطفال من مواصلة تعليمهم.

إعادة بناء مساحات تعلم بديلة للأطفال في غزة

وأكدت الوكالة أن التعلم يستمر حتى في أقسى الظروف، مرفقة مقطع فيديو يوثق هذه الجهود الميدانية في القطاع.