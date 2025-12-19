الرياض - كتبت رنا صلاح - حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمره الصحفي الجمعة من "العواقب الشديدة" التي كانت لتؤدي إليها موافقة الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا بعدما فشل التكتل في إقرار الخطة.

بوتين يحذّر الاتحاد الأوروبي

ولدى سؤاله عن الأصول أثناء مؤتمره الصحفي السنوي، قال بوتين إن المضي قدما بالخطة كان سيكون بمثابة عملية "سطو" وأضاف "لكن لماذا لا يمكنهم المضي قدما بعملية السطو هذه؟ لأن العواقب يمكن أن تكون شديدة على اللصوص".

هذا وتوصل قادة الاتحاد الأوروبي خلال محادثات قمة التكتل في بروكسل الجمعة، إلى اتفاق لتقديم قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا لسد العجز المتوقع في ميزانيتها.

لكنهم أخفقوا في ايجاد تسوية لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتوفير التمويل.



وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا الذي ترأس القمة إن القرار سيوفر لأوكرانيا الوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها ودعم الشعب الأوكراني.