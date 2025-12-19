الرياض - كتبت رنا صلاح - في قرار أصدره الليلة الماضية في ختام أعمال دورته الـ63 التي عقدت في العاصمة الليبية طرابلس، أكد مجلس وزراء الصحة العرب، على ضرورة توفير الاحتياجات الصحية والإغاثية العاجلة لوزارة الصحة الفلسطينية.

دعوة للدول العربية لإرسال فرق طبية إلى فلسطين

ويشمل ذلك الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية ذات الرصيد الصفري، وأدوية الأمراض المزمنة والسرطان وتزويد المستشفيات والمرافق الصحية بما تحتاجه من تجهيزات ومعدات لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية.

وطالب مجلس وزراء الصحة العرب، بضرورة توفير الاحتياجات الصحية والإغاثية والإنسانية الطارئة إلى وزارة الصحة الفلسطينية، بما يشمل الأدوية والمستلزمات الطبية والمخبرية والتطعيمات والأجهزة الطبية، وفق ما أوردت اليوم الجمعة وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ودعا المجلس، الدول العربية إلى إرسال فرق طبية متخصصة لدعم النظام الصحي الفلسطيني، خاصة في مجالات الجراحة والعناية المركزة وطب التأهيل، والمساهمة في توفير العيادات المنتقلة وإنشاء وتوسعة المستشفيات الميدانية لتغطية العجز الناتج عن تدمير المرافق الصحية في القطاع.

كما دعا المجلس، الدول الأعضاء، إلى دعم وتمويل البرنامج التنفيذي للتعافي وإعادة الإعمار الذي أطلقته الحكومة الفلسطينية مؤخراً، بهدف تضافر الجهود العربية والإقليمية والدولية نحو إعادة بناء المنظومة الصحية في فلسطين، وكذلك إلى تقديم الدعم المالي والفني لوزارة الصحة الفلسطينية، بما يعزز قدرتها على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والصحية الطارئة، واستدامة عمل المرافق الصحية.