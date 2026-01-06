الرياض - كتبت رنا صلاح - في سياق استمرار الجدل حول إدارة المعابر والملفات المرتبطة بالمفاوضات والضغط السياسي والأمني، قالت قطر إن هناك تعقيدات تواجه الوساطة وتتطلب استمرار الجهود بشأن اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

عراقيل تواجه وساطة وقف الحرب في غزة

وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، الثلاثاء، في المؤتمر الصحافي الأسبوعي، أن البحث جارٍ مع الجانب الأميركي لضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بما يمهد للسلام، لافتاً في الوقت نفسه إلى عدم وجود مواعيد زمنية بشأن الإعلان عن قوة الاستقرار الدولية أو فتح معبر رفح.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، رغم الجهود والمساعي الدولية الرامية إلى تثبيته والانتقال إلى مرحلته الثانية، في وقت لا يزال الغموض يكتنف موعد إعادة فتح معبر رفح الحدودي.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو صرح، في سياق تقييمه للوضع الأمني عقب عودته من الولايات المتحدة، بوجود تفاهمات مع الإدارة الأميركية تقضي بعدم فتح معبر رفح إلى حين عودة جثمان الجندي الإسرائيلي الأخير ران غويلي من قطاع غزة.



وفي السياق، أزداد تعقيد المشهد المتعلق بتشكيل قوة الاستقرار الدولية المزمع إنشاؤها وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد أن أعلن رئيس أذربيجان إلهام علييف، أن بلاده لا تنوي إرسال أي وحدة للمشاركة في عمليات حفظ السلام خارج حدودها، بما في ذلك قطاع غزة، رغم أن باكو كانت قد رشحت سابقا للعب دور ضمن هذه القوة.

وأوضح علييف في مقابلة مع التلفزيون الأذربيجاني أن بلاده كانت على تواصل مستمر مع الإدارة الأميركية بشأن عدد من الاستفسارات المتعلقة بالقوة المزمع تشكيلها.

وأضاف أن باكو أعدت استبيانا يضم أكثر من 20 سؤالا وقدمته للجانب الأميركي، قبل أن يستنتج أن مشاركة أذربيجان في هذه القوة أمر غير مرجّح في الوقت الحالي.