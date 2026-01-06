الرياض - كتبت رنا صلاح - بعد 10 أيام من اعتراف إسرائيل رسميا بأرض الصومال من جانب واحد كدولة مستقلة ذات سيادة، نددت مقديشو بأشد العبارات بزيارة وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر إلى مدينة هرجيسا.

مقديشو تندد بزيارة جدعون ساعر إلى أرض الصومال

وطالبت مقديشو إسرائيل بوقف جميع الأنشطة التي تقوض سيادتها ووحدتها وأمنها.



وحثت الصومال الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجميع الشركاء الدوليين على إعادة تأكيد دعمهم الأساسي لسيادة البلاد.



وكان الأردن و20 دولة أكدوا في ديسمبر 2025 رفضهم لإعلان إسرائيل الاعتراف بإقليم "أرض الصومال".



وقال مسؤول رفيع في منطقة أرض الصومال، إن ساعر سيبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع عبدالرحمن محمد عبدالله، الذي أعلن نفسه رئيسا لمنطقة أرض الصومال.



واعترفت إسرائيل رسميا في وقت سابق بأرض الصومال دولة ذات سيادة في 27 كانون الاول، في خطوة أثارت انتقادات من الصومال الذي عارض دوما مساعي الانفصال. ولم تعترف أي دولة أخرى رسميا بأرض الصومال.



من جانبها، طالبت الصومال الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجميع الشركاء الدوليين على إعادة تأكيد دعمهم الأساسي لسيادة البلاد، وطالبت إسرائيل بالوقف الفوري لجميع الأنشطة التي تقوض سيادتها ووحدتها وأمنها.