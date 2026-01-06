الرياض - كتبت رنا صلاح - دعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، الثلاثاء، إلى "الإلغاء الفوري" لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال.

الاتحاد الأفريقي يدعو إسرائيل لإلغاء اعترافها بأرض الصومال

وزار وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر منطقة أرض الصومال الثلاثاء في زيارة نددت بها الصومال، وذلك بعد عشرة أيام من اعتراف إسرائيل رسميا بالجمهورية المعلنة من جانب واحد بوصفها دولة مستقلة ذات سيادة.

وقال المجلس في بيان على منصة "إكس" عقب اجتماع وزاري "يندد المجلس بشدة وبأشد العبارات بالاعتراف الأحادي الجانب لما يسمى (جمهورية أرض الصومال) من قبل إسرائيل".