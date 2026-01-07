الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت مديرية صحة حلب، يوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين إلى أربعة شهداء و18 مصابا، جراء العدوان الذي شهدته المدينة.

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على حلب إلى 4 شهداء و18 مصابا

وأوضحت المديرية أن هذه الحصيلة جاءت نتيجة استهداف تنظيم "قسد" للأحياء السكنية في مدينة حلب، ما أدى إلى وقوع هذا العدد من الضحايا في صفوف المدنيين العزل.

وفي تطور عسكري لافت ينذر باشتداد المعارك في مدينة حلب، أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، اليوم الأربعاء، أن كافة المواقع العسكرية التابعة لتنظيم "قسد" داخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية باتت تعتبر "أهدافا عسكرية مشروعة".

وعزت الهيئة هذا القرار إلى ما وصفته بـ"التصعيد الكبير" الذي شنه التنظيم باتجاه الأحياء الآمنة في حلب، وارتكابه للعديد من المجازر بحق المدنيين. وتفاديا لوقوع ضحايا بين الأبرياء، حدد الجيش معبرين إنسانيين آمنين لخروج الأهالي، وهما معبر العوارض ومعبر شارع الزهور، محددا مهلة للخروج انتهت عند تمام الساعة الثالثة من ظهر يوم الأربعاء.

وفي المقابل، ورغم الإعلان عن الممرات الآمنة، نقلت مصادر أهلية من داخل حيي الأشرفية والشيخ مقصود شهادات تفيد بأن تنظيم "قسد" لا يزال يمنع خروج الأهالي بالقوة، وسط مخاوف من استخدامهم كدروع بشرية مع اقتراب العمليات العسكرية.