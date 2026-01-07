الرياض - كتبت رنا صلاح - قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، التابعة للسلطة الفلسطينية، مؤيد شعبان، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي طرحت عطاء لبناء 3401 وحدة استيطانية شرق القدس المحتلة.

الاحتلال يطرح عطاء لبناء 3401 وحدة استيطانية شرق القدس

وأكد شعبان في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة تشكّل تطورا بالغ الخطورة في تداعيات تسارع الاعتداء على الأراضي الفلسطينية من خلال مخططات الاستيطان، مشيرا إلى انتقال سلطات الاحتلال العملي من مرحلة التخطيط والمصادقة إلى المرحلة التنفيذية.

وبين أن هذا المخطط هو أحد أخطر المخططات الاستيطانية التي جرى تجميدها شكليا على مدار ثلاثة عقود، لافتا أنه يأتي استكمالًا لمخطط "E1" الذي صادق الاحتلال عليه في آب الماضي بعد تأجيل دام نحو 30 عامًا بفعل الضغوط الدولية.

وأوضح أن الشروع في طرح العطاءات يعني عمليا فصل القدس عن محيطها الفلسطيني بشكل كامل، وربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالمدينة بما يقوّض أي إمكانية واقعية لقيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا، داعيا المجتمع الدولي إلى تجاوز بيانات القلق اللفظية، واتخاذ خطوات عملية لوقف إجراءات الاحتلال.

على صعيد متصل، اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بحماية شرطة الاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان بأن 621 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحاته، تحت حماية شرطة الاحتلال.