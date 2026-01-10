الرياض - كتبت رنا صلاح - أفاد مراسل وكالة نوفوستي من مكان الحدث، بأن ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف شخص يشاركون في العاصمة الإيطالية، في مسيرة لدعم فنزويلا احتجاجا على الإجراءات الأمريكية ضدها.

روما تشهد مسيرة تضامنية مع فنزويلا

ووفقا للمراسل، حمل المتظاهرون أعلام فنزويلا وهم في طريقهم إلى السفارة الأمريكية لدى إيطاليا، ومعهم لافتات كُتب عليها "أرفعوا أيديكم عن فنزويلا".

وضمت المسيرة، التي مرت بمحطة تيرميني المركزية في روما، ممثلين عن حركات يسارية ونقابات عمالية ومؤيدين لفلسطين والعديد من الطلاب.

وأشار المراسل إلى تواجد عدد كبير من رجال الشرطة في مكان الحدث، وتتمركز مركبات مدرعة وعناصر مسلحة بزيّ خاص خارج مقر البعثة الدبلوماسية الأمريكية. وفي وسط روما، تسببت المسيرة في إغلاقات الطرق وفي ازدحام مروري خانق للسيارات والحافلات.

وتجري المظاهرة تحت شعارات مناهضة للإمبريالية الأمريكية ودعما للرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، اللذين تم اعتقالهما في الولايات المتحدة. وأفاد منظمو المظاهرة على موقعهم الإلكتروني أن فعاليات مماثلة ستُقام في المستقبل.