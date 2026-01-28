الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام اللبناني، الأربعاء، تنفيذ المرحلة الـ14 من خطة الحكومة المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين من لبنان إلى بلادهم.

لبنان تعلن تنفيذ مرحلة جديدة لعودة اللاجئين السوريين

وأوضح الأمن اللبناني، في بيان، أن العملية نُفذت من نقطة التجمع في منطقة الكرنتينا بالعاصمة بيروت، مرورًا بمركز الأمن العام الحدودي في “المصنع”، وبالتنسيق مع السلطات الأمنية السورية، وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، والصليب الأحمر اللبناني، إلى جانب منظمات إنسانية أخرى.

ووفق بيان آخر للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على منصة شركة “إكس” الأمريكية، فإن هذه الخطوة ضمن برنامج العودة الطوعية المنظمة، الذي يُستكمل خلال عام 2026، حيث تعود عائلات اللاجئين السوريين طوعًا وبأمان إلى مناطق عدة داخل بلادهم، من بينها محافظات حمص وحلب وإدلب وحماة ودمشق وريفها، بعد سنوات من اللجوء في لبنان.

وعاد نحو 40 شخصًا عادوا عبر معبر المصنع الحدودي، على متن حافلات أعدتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالتعاون مع الأمن العام اللبناني والمنظمة الدولية للهجرة.

وتشير التقديرات (اللبنانية) إلى أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان يبلغ حوالي 1.5 مليون، بينهم نحو 880 ألفًا مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيما أطلقت الحكومة اللبنانية العودة الطوعية للاجئين السوريين في يونيو/ حزيران 2025.

وفي يناير/كانون الثاني 2025، توقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، أن يعود غالبية المواطنين الموجودين في الخارج خلال العامين المقبلين.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، منها 53 عاما من حكم أسرة الأسد.