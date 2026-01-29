لينك مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 12:29 صباحاً - في ليلة باريسية لا تقبل أنصاف الحلول، يحتضن ملعب حديقة الأمراء قمةً نارية تجمع بين باريس سان جيرمان وضيفه نيوكاسل يونايتد، في مواجهة مباشرة لحسم صراع المراكز المتقدمة بختام مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا 2026.

يدخل الفريقان اللقاء وفي جعبة كل منهما 13 نقطة، حيث يحتل العملاق الفرنسي المركز السادس متفوقًا بفارق الأهداف على الماكبايس صاحب المركز السابع؛ مما يجعل النقاط الثلاث اليوم بمثابة تذكرة العبور الذهبية نحو دور الستة عشر وضمان التواجد بين كبار القارة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد اليوم

تنطلق صافرة بداية هذه الملحمة الكروية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بينما سيكون الموعد عند منتصف الليل بتوقيت أبوظبي، وللمتابعين في دول المغرب العربي (تونس، الجزائر، المغرب) ستبدأ المباراة عند الساعة التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد

تنفرد شبكة بي إن سبورتس بنقل مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد حصريًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد خصصت قناة beIN SPORTS HD 1 لبث المباراة مباشرة بأعلى جودة.

كيفية مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد عبر الإنترنت

يمكن متابعة البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD أو خدمة beIN Connect.

معلق مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد

أسندت إدارة القناة مهمة الوصف والتعليق على أحداث مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد للمعلق التونسي الشهير عصام الشوالي الذي سيضفي صوته الحماسي المعتاد على مجريات اللقاء المرتقب.

تردد قناة بي إن سبورت اتش دي 1

ويدخل باريس اللقاء بصفقة جديدة مثيرة للجدل، وهي التعاقد مع الجوهرة درو فرنانديز قادمًا من برشلونة، فهل ينجح إنريكي في استغلال أسلحته الهجومية لكسر صمود الإنجليز وتأمين التأهل المباشر؟