يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 12:29 صباحاً - يتحضر ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر لاحتضان ملحمة كروية حاسمة بين مانشستر سيتي وغلطة سراي التركي، في مواجهة تتجاوز مجرد النقاط الثلاث لتصبح معركة بقاء ضمن الكبار في دوري أبطال أوروبا، فالفريق الإنجليزي تحت قيادة بيب غوارديولا يجد نفسه في موقف غير معتاد باحتلاله المركز الحادي عشر، وهو ما يفرض عليه الفوز ولا شيء غيره لضمان العبور المباشر وتجنب إرهاق الملحق.

يصل غلطة سراي بطموحات كبيرة متسلحًا بقدرات أوسيمين التهديفية، ساعيًا لتحقيق مفاجأة تدفع به إلى الأدوار الإقصائية وتُربك حسابات السيتيزنز الذين يعانون من نقص حاد في صفوفهم بسبب الإصابات والإيقافات التي طالت أعمدة الفريق الأساسية.

موعد مباراة مانشستر سيتي وغلطة سراي في دوري أبطال أوروبا

يُنتظر أن تتوجه الأنظار صوب صافرة البداية التي ستنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة من مساء اليوم الأربعاء الموافق 28 يناير 2026، بينما سيكون الموعد عند الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وللمتابعين في تونس والجزائر عند الساعة التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد غلطة سراي

تواصل شبكة بي إن سبورتس القطرية تغطيتها الحصرية للبطولة القارية في الشرق الأوسط، حيث حددت قناة beIN SPORTS 5 HD لنقل أحداث المباراة مباشرة، كما يتاح للجمهور متابعة اللقاء عبر المنصات الرقمية بي إن كونكت وتطبيق TOD لضمان مشاهدة حية وتفاعلية تليق بأهمية الحدث.

معلق مباراة مانشستر سيتي وغلطة سراي

وقع اختيار إدارة القناة على المعلق المصري محمد بركات ليكون واصفًا ومعلقًا على أحداث هذه السهرة الكروية، حيث سيضفي بصوته المميز مزيدًا من الحماس على مجريات اللقاء المرتقب، خاصة مع الندية المتوقعة بين الفريقين.

حكم مباراة مانشستر سيتي وغلطة سراي

أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا مهمة إدارة اللقاء للطاقم الإسباني بقيادة الحكم أليخاندرو هيرنانديز، ويساعده خوسيه نارانجو ودييجو سانشيز روجو، بينما يتولى الإسباني كارلوس ديل سيرو غراندي مسؤولية غرفة تقنية الفيديو VAR، ويساعده الألماني روبرت شرودر.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام غلطة سراي

من المتوقع أن يدفع غوارديولا بتشكيلة تضم دوناروما في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع نونيس وخوسانوف وآكي وآيت نوري، وفي الوسط يعوض برناردو سيلفا غياب رودري بجانب رايندرز وأورايلي، بينما يقود الهجوم الثلاثي شيركي وإيرلينج هالاند وفيل فودين.