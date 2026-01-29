يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة ريال مدريد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 12:29 صباحاً - تتجه الأنظار الليلة نحو ملعب دا لوز في العاصمة البرتغالية لشبونة، حيث يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على بنفيكا في قمة كلاسيكية بعبق تاريخي، ضمن الستار الأخير لمرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، ويدخل الملكي المواجهة برغبة جامحة في تأكيد هيمنته وتثبيت أقدامه في المركز الثالث لضمان عبور مباشر ومريح نحو دور الستة عشر، متسلحًا بفوزه الساحق الأخير على موناكو بستة أهداف.

لا يملك بنفيكا بقيادة مدربه المحنك جوزيه مورينيو خيارًا سوى القتال على أرضه لانتزاع فوز قد يقلب الطاولة ويحيي آماله في التأهل، خاصة مع الضغوط الكبيرة التي تحيط بمستقبل المشروع الرياضي للنادي البرتغالي في حال الإقصاء المبكر.

موعد مباراة ريال مدريد وبنفيكا اليوم في دوري أبطال أوروبا

يُنتظر أن يطلق الحكم صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، فيما سيكون الموعد عند منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وللجماهير في دول المغرب العربي وتونس تحديدًا ستبدأ الملحمة عند الساعة التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد بنفيكا

تنفرد شبكة بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث هذه الموقعة الحاسمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث خصصت قناة beIN SPORTS HD 2 لنقل اللقاء مباشرة، كما وفرت الشبكة خيارات البث الرقمي للجماهير عبر تطبيق TOD وخدمة beIN Connect لمتابعة المباراة لحظة بلحظة عبر الأجهزة الذكية.

معلق مباراة ريال مدريد وبنفيكا اليوم

أسندت إدارة القناة مهمة الوصف والتعليق على مجريات اللقاء للمعلق العُماني عامر الخوذيري، الذي سيتولى مرافقة الجماهير بصوته المميز لتحليل أحداث هذه السهرة الكروية المرتقبة، والتي تعد واحدة من أبرز مباريات الجولة الثامنة والختامية.

حكم مباراة ريال مدريد وبنفيكا

يقود هذه الموقعة تحكيميًا الحكم الإيطالي دافيدي ماسا، وهو التعيين الذي أثار الكثير من الجدل نظرًا للتاريخ المتوتر بينه وبين مدرب بنفيكا جوزيه مورينيو، وسيعاون ماسا في إدارة اللقاء طاقم إيطالي يضم فيليبو ميلي وستيفانو ألاسيو، بينما سيتواجد ماركو دي بيلو في غرفة تقنية الفيديو VAR.