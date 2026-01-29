حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 12:29 صباحاً - تتجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية الليلة نحو معقل الريدز التاريخي، حيث يستضيف ملعب أنفيلد مواجهة حاسمة تجمع بين ليفربول الإنجليزي وضيفه قره باغ الأذربيجاني في ختام منافسات مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

رابط يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وقرة باغ الأسطورة مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا شاهد مجانًا

يدخل رفاق محمد صلاح اللقاء وعينهم على النقاط الثلاث لضمان مقعد مباشر في دور الستة عشر وتجنب أي حسابات معقدة، بينما يتمسك الضيوف بفرصة إثبات الذات وتثبيت أقدامهم في الملحق المؤهل للدور القادم، مما يجعلنا أمام سهرة كروية لا تقبل القسمة على اثنين في ظل الرغبة الجامحة لكل طرف في إنهاء هذا الدور بأفضل صورة ممكنة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد قره باغ

تستحوذ شبكة بي إن سبورتس القطرية على حقوق البث الحصري لهذه الموقعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد خصصت قناة beIN SPORTS 6 لنقل أحداث المباراة مباشرة، كما يمكن لهواة المتابعة عبر الإنترنت اللجوء لتطبيق TOD أو خدمة بي إن كونكت لضمان عدم تفويت أي لحظة من الإثارة الكروية.

موعد مباراة ليفربول وقره باغ في دوري أبطال أوروبا

يطلق حكم اللقاء صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة من مساء غد الأربعاء الموافق 28 يناير 2026، أما بالنسبة للمشجعين في المملكة العربية السعودية فسيكون الموعد عند الساعة الحادية عشرة مساءً، وفي تمام منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

من هو معلق مباراة ليفربول وقره باغ؟

وقع اختيار إدارة القناة على المعلق العماني أحمد البلوشي ليكون واصفًا ومعلقًا على أحداث هذه الموقعة المرتقبة، حيث سيضفي بصوته المميز مزيدًا من الحماس على مجريات اللقاء الذي يحمل أهمية قصوى للفريقين في الأمتار الأخيرة من سباق دوري الأبطال.