الرياض - كتبت رنا صلاح - تشير تقارير خاصة إلى توفر كميات وفيرة من ياميش رمضان لعام 2026، مما ساهم في استقرار الأسعار بدرجة ملحوظة، حيث يتوقع أن تشهد أسعار العطارة والياميش انخفاضًا مقارنة بموسم 2025، وخصوصًا في سعر البلح المحلي، الذي يُقدر بحوالي 60 جنيهًا للكيلو، كما أوضح محمد الشيخ، رئيس شعبة العطارة والياميش بالغرفة التجارية، أن حوالي 80% من هذه السلع ستأتي عبر الاستيراد من بلدان مثل الولايات المتحدة وفيتنام وسوريا، مما ينعكس إيجابًا على تنوع الخيارات المتاحة للمستهلكين، وزيادة المنافسة في الأسواق بين المنتجات المحلية والمستوردة من حيث الجودة والسعر، مثل الزبيب المصري الذي شهد تحسنًا في جودته مؤخرًا، مما جعله خيارًا مفضلًا للكثيرين.

شعبة العطارة تؤكد أن 80% من ياميش رمضان مستورد وأسعار الموسم الحالي أقل من العام الماضي

تفاصيل أسعار العطارة والياميش

تتوزع أسعار الأصناف المختلفة بين المناطق، حيث يختلف السعر حسب نوعية المنتج وتكاليف التشغيل، فقد سجل سعر 125 جرامًا من اللوز القلب نحو 68 جنيهًا، في حين حصل عين الجمل القلب على سعر 65 جنيهًا لنفس الوزن، وسعر البندق المحمص بلغ 144 جنيهًا، ووصل الكاجو المحمص إلى 95 جنيهًا، بينما أصبح سعر الفستق المقشر 193 جنيهًا لنفس الوزن.

أما بالنسبة للتمور، فقد طرحت السوق عبوة 5 كيلو جرامات من بلح الشيخ بسعر 300 جنيه، فيما تم تسعير بلح الشيخ وزن 700 جرام بـ58 جنيهًا للكيلو، بينما علبة البلح السعودي السكري الكبيرة بلغت 360 جنيهًا، ويُسعر فانوس بلح الطحان المحشو باللوز والشوكولاتة بـ75 جنيهًا.

أسعار الفواكه المجففة والمشروبات الرمضانية

بلغ سعر المشمشية مقاس 8 وزن 125 جرامًا نحو 41 جنيهًا، وتداولت القراصيا المخلية بنفس الوزن بسعر 57 جنيهًا، فيما سجل التين المدور وزن 300 جرام نحو 95 جنيهًا. تعد هذه العروض مناسبة لموسم رمضان المقبل.

وفيما يتعلق بالمشروبات الرمضانية، فإن سعر لفة التمر الهندي الطبيعي بلغ 50 جنيهًا، وسعر الكركديه الورق الأسواني يتراوح بين 160 و300 جنيه للكيلو، بينما سجل عرقسوس شيخ العرب 100 جنيه، إلى جانب سعر السوبيا السايبة الذي يُقارب 100 جنيه، مما يعكس تنوع الخيارات المتاحة للمستهلكين في هذا الموسم.