 نائب رئيس الشركة القابضة للمياه يقوم بجولة تفقدية في محطة سرياقوس بمحافظة القليوبية

الرياض - كتبت رنا صلاح - استقبل اللواء عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، في زيارة ميدانية لتفقد محطة مياه سرياقوس المرشحة. تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة سير العمل وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث حضرها عدد من قيادات الشركة التنفيذية.

تفاصيل محطة مياه سرياقوس

تبلغ الطاقة التصميمية لمحطة مياه سرياقوس نحو 145 ألف متر مكعب يوميًا، وتلبي احتياجات مركز ومدينة الخانكة بالإضافة إلى العديد من القرى والمناطق، منها القلج والجبل الأصفر، كما تساهم المحطة في تلبية احتياجات المناطق الأخرى مثل سرياقوس وعرب العيايدة. خلال الزيارة، اطلع اللواء شكر على مستوى التشغيل بالمحطة والجهود المبذولة للحفاظ على جودة المياه.

خطط تحسين كفاءة التشغيل

شدد نائب رئيس الشركة القابضة على أهمية الالتزام بمستويات أمان المياه ورفع كفاءة التشغيل لضمان استمرارية الخدمة. كما تم مناقشة خطط الصيانة الدورية ومؤشرات جودة المياه، مما يعكس الاتجاه نحو تحسين الأداء وتوفير ضغوط مناسبة للمياه في المناطق المخدومة. وركز على ضرورة تقليل الفاقد من مياه الشرب من خلال تنفيذ مناطق العزل والتوسع في تركيب العدادات الذكية.

استعدادات لشهر رمضان وفصل الصيف

أوضح اللواء عاصم شكر أهمية الاستعداد المبكر لشهر رمضان وفصل الصيف، مؤكدا على ضرورة رفع جاهزية المحطات والشبكات لضمان استمرارية الخدمة. وأعطى توجيهاته للتعامل السريع مع الطوارئ التي قد تؤثر على المواطنين، حيث تعتبر الاستعدادات اللازمة لضمان عدم حدوث أي انقطاعات من أولويات الشركة. من جانبه، تحدث المهندس فودة عن جهود الشركة في تطوير منظومة المياه وتحسين الأداء التشغيلي بالمحطة، مما يساهم في تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين.