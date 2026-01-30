نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة الدواء المصرية توقّع إطارًا تنفيذيًا مع نظيرتها الرواندية لتعزيز جودة المنتجات الطبية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 30 يناير 2026 04:10 مساءً - دوت الخليج_ زار الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، هيئة الغذاء والدواء الرواندية بالعاصمة كيغالي، بحضور السفيرة حنان شاهين، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى رواندا، حيث حظيت الزيارة باستقبال رسمي وترحيب من قبل الدكتور إيميل بيانفينو، رئيس الهيئة الرواندية.

وخلال الزيارة، تم توقيع الإطار التنفيذي لمذكرة التفاهم بين الهيئتين، في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز التعاون الفني والإداري، وتنسيق الإجراءات التنظيمية بما يضمن سلامة وجودة المنتجات الطبية في البلدين.

وأكد الدكتور علي الغمراوي، أن هذا التعاون يُعد نموذجًا للشراكات الدوائية بين الدول الأفريقية، ويعكس حرص هيئة الدواء المصرية على تبادل الخبرات وتنمية القدرات التنظيمية المشتركة.

وأوضح أن هذه الخطوة تجسد رؤية الهيئة في تعزيز الشراكات الدوائية، ودعم تبادل الخبرات الفنية وأفضل الممارسات التنظيمية بين الدول.

وأضاف الغمراوي أن الهيئة تسعى من خلال هذا التعاون إلى رفع مستوى سلامة وجودة المنتجات الطبية، وتعزيز الثقة في المنظومة الدوائية، بما ينعكس إيجابًا على صحة المواطنين ويدعم جهود التنمية الصحية المستدامة على مستوى المنطقة.

من جانبه، أكد الدكتور إيميل بيانفينو، رئيس هيئة الغذاء والدواء الرواندية، أن توقيع الإطار التنفيذي يمثل انطلاقة قوية لتطوير التعاون مع هيئة الدواء المصرية، ويسهم في تعزيز صحة المواطنين في كلا البلدين من خلال توفير بيئة دوائية آمنة ومبتكرة.

تابعنا على | Linkedin | instagram

يأتي هذا التوقيع في إطار دعم التعاون الدولي وبناء شراكات مستدامة تقوم على تبادل الخبرات والتميز التنظيمي، بما يعكس قوة العلاقات بين الهيئتين ورغبتهما المشتركة في تطوير البيئة الدوائية على المستوى الإقليمي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيئة الدواء المصرية توقّع إطارًا تنفيذيًا مع نظيرتها الرواندية لتعزيز جودة المنتجات الطبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.