الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، عن تحقيق تقدم ملحوظ في المفاوضات الثلاثية المتعلقة بالتسوية في أوكرانيا، حيث أشار إلى أن المناقشات أظهرت العديد من التطورات الإيجابية بين الأطراف المشاركة. تأتي هذه التطورات في إطار جهود دبلوماسية مكثفة تسعى إلى تحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة، بحسب ما أفادت وكالة سبوتنيك.

تحقيق تقدم ملحوظ في جولة المفاوضات الثلاثية حول الأزمة الأوكرانية الحالية

التفاصيل الأمنية للمفاوضات

أوضح ويتكوف أن المحادثات اقتربت من إتمام الجانب الأمني من الاتفاق، مؤكدًا أن “الاتفاق على البروتوكولات الأمنية أصبح شبه مكتمل”. تعكس هذه الخطوة التقدم الكبير في الجهود التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستعادة السلام.

وأشار أيضًا إلى المحاور الأساسية التي تركز عليها المفاوضات، وهي الترتيبات الحدودية والضمانات الأمنية، بهدف تشكيل إطار شامل يُسهم في تعديل الأوضاع في أوكرانيا بشكل دائم.

جولات المشاورات الأخيرة

بدأت الجولة الأولى من المشاورات الأمنية الثلاثية في أبو ظبي يوم 23 يناير، تلتها جولة ثانية في 24 يناير، حيث قاد الوفد الروسي الأدميرال إيغور كوستيوكوف، بينما ترأس الجانب الأوكراني أمين مجلس الأمن القومي والدفاع رستم عميروف.

من المقرر أن تستكمل الجولات في الأول من فبراير، مع عزم الأطراف على تعزيز الجهود للوصول إلى حل شامل للأزمة الأوكرانية.

تأثير المفاوضات على الوضع الإقليمي

تتزامن هذه المفاوضات مع تغيرات ضخمة في المشهد السياسي الدولي، حيث تتطلع جميع الأطراف إلى استغلال هذه الفرصة لإحلال السلام بالمنطقة. كما أن الحوار الجاري سيؤثر بشكل كبير على العلاقات بين الدول المتفاوضة ودورها في الساحة الدولية.

يعتبر هذا التقدم في المفاوضات علامة على إمكانية تحقيق استقرار نسبي في المنطقة، مما يسمح بتخفيف حدة التوترات الحالية وتوجيه المزيد من الاهتمام نحو مشكلات أخرى تواجه الدول المعنية.