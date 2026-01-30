 مسؤول سابق في «البنتاجون» يؤكد عدم وجود قرار واضح بشأن ضرب إيران وسط خيارات عسكرية متعددة

الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد برنت سادلر، المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أن موقف واشنطن من توجيه ضربات عسكرية ضد إيران ما زال غير واضح، مشيرًا إلى عدم وجود قرار نهائي بشأن أي عمليات عسكرية في الوقت الحالي. تسعى القوات المسلحة الأمريكية إلى تطوير خيارات عسكرية متنوعة استنادًا إلى خبراتها السابقة، حيث تكون هذه الخيارات في متناول يد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتخاذ القرار المناسب إذا ما تطورت الأوضاع.

التركيز على الحرس الثوري الإيراني

أوضح سادلر في مداخلة تلفزيونية أن أي تحرك عسكري أمريكي محتمل سيركز أولاً على تجميعات الحرس الثوري الإيراني، وهو ما يمثل أولوية إذا تم اتخاذ قرار للقيام بعمليات ضد إيران. كما أشار إلى أن هذه الخطوات ستعتمد على تقييم المخاطر الحالية.

البرامج النووية والصواريخ الباليستية

شدد سادلر على أن البرنامج النووي الإيراني والصواريخ الباليستية تظل من بين أولويات الاهتمام الأمريكي. وأوضح أن هناك مخاوف مستمرة بشأن نوايا النظام الإيراني في إعادة تطوير برامج الأسلحة النووية، وهو ما يستدعي الانتباه من الإدارة الأمريكية.

الأهداف العسكرية المحتملة

أشار سادلر إلى أن أهدافًا عديدة مرتبطة بالبنية التحتية للبرامج النووية قد تصبح ضمن الأهداف المحتملة، ولكنها لن تكون الدافع الأساسي لأي عمل عسكري في الأمد القريب. يأتي هذا في إطار عدم وجود أي تهديدات وشيكة ضد الولايات المتحدة.

رؤية الإدارة الأميركية

يمكن أن تتيح الاستراتيجيات العسكرية المتنوعة للعسكريين الأمريكيين عرض التصورات المختلفة على الرئيس ترامب لمساعدته في اتخاذ القرارات اللازمة، بما يتماشى مع تطورات الموقف في المنطقة.