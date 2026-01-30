الرياض - كتبت رنا صلاح - أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الدول الأعضاء في رسالة رسمية، الجمعة، أن المنظمة تواجه خطر "انهيار مالي وشيك"، نتيجة رسوم غير مدفوعة وقاعدة في الميزانية تُلزمها بإعادة الأموال غير المنفقة.

غوتيريش يحذر من انهيار مالي وشيك يهدد الأمم المتحدة

وقال غوتيريش في رسالته المؤرخة 28 يناير/ كانون الثاني، إن الأزمة المالية "تتفاقم بشكل يهدد تنفيذ البرامج ويعرض المنظمة لخطر الانهيار"، محذراً من أن الأوضاع ستزداد سوءاً في المستقبل القريب إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.