 الوضع الاقتصادي في مصر يتحسن بشكل ملحوظ وبيئة الاستثمار تشهد توسعاً كبيراً وفقاً للرئيس السيسي

الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد أسعار العديد من السلع والخدمات تباينات ملحوظة هذا الأسبوع, حيث تشير البيانات إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية, في الوقت الذي استقرت فيه أسعار بعض السلع الأساسية, مما يعكس ضغوطا مختلفة في الأسواق المحلية. يأتي هذا التطور في ظل تقرير أعدته وزارة التجارة حول حالة السوق, والذي أظهر أن مستوى التضخم لا يزال يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين والسلوك الاستهلاكي, حيث يستمر المواطنون في البحث عن خيارات تتماشى مع ميزانياتهم المحدودة, مما يدفع التجار لتعديل الأسعار في محاولة لمواكبة الطلب.

أسعار المواد الغذائية

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية, حيث تظهر بيانات السوق أن أسعار الطماطم ارتفعت بنسبة 20 في المئة, في حين بلغ سعر البطاطس نحو 5 جنيهات للكيلو. كما شهدت أسعار الفاكهة مثل الموز والبرتقال زيادة ملحوظة في الأسعار, مما أثر على القدرة الشرائية للأسر المصرية, خاصة مع اقتراب موسم المدارس.

أسعار السلع الأساسية

في المقابل, استقرت أسعار بعض السلع الأساسية مثل السكر والأرز, حيث لا تزال أسعار الأرز تتراوح بين 10 إلى 12 جنيها للكيلو الواحد, بينما استقرت أسعار السكر عند مستويات 9 جنيهات. هذا الاستقرار في الأسعار يساهم في تخفيف الضغوط على الأسر, لكنه يثير تساؤلات حول قدرة المنتجين على تعويض تكاليف الإنتاج المرتفعة مع إمكانية زيادة هذا الاستقرار مستقبلا.

تطورات أخرى في السوق

بجانب التغيرات في أسعار السلع, يشهد القطاع العقاري أيضا تحولات ملحوظة حيث تواصل أسعار الإيجارات ارتفاعها بنسبة 15 في المئة في بعض الأحياء. كما أن أسعار مواد البناء تشهد تقلبات مستمرة في ظل التقلبات العالمية وأسعار الحديد والأسمنت, مما ينعكس على المشاريع الجديدة والحالية في السوق.

استجابة الحكومة

تعمل الحكومة حاليا على مجموعة من الإجراءات لضبط الأسواق وحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار, بما في ذلك زيادة الحملات الرقابية على الأسواق ومحاولة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة. كما يجري العمل على تعزيز برامج الدعم الاجتماعي لمساعدة الأسر المتضررة من ارتفاع تكاليف المعيشة في الفترة الحالية, مما يسهم في تحقيق استقرار نسبي في السوق.