الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن مسؤولون في جنوب أفريقيا، أن نائب السفير الإسرائيلي قد تم اعتباراه شخصاً غير مرغوب فيه، حيث تم إعطاؤه مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد. القرار جاء في سياق بيان لوزارة الخارجية الجنوب أفريقية، والذي أشار إلى أن أرييل سيدمان، القائم بالأعمال، تعرض للانتقاد بسبب منشورات إسرائيلية رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، قد أساءت لرئيس البلاد سيريل رامافوزا.

جنوب أفريقيا تصدر قراراً بطرد نائب السفير الإسرائيلي ومنح مهلة 72 ساعة لمغادرته

استند القرار أيضاً إلى ما وصفته الوزارة بتقصير متعمد في إبلاغ جنوب أفريقيا بشأن زيارات المسؤولين الإسرائيليين، مشيرة إلى أن هذا التصرف يُعتبر انتهاكاً غير مقبول للأعراف والممارسات الدبلوماسية. يُعتبر سيدمان حالياً أرفع دبلوماسي إسرائيلي في البلاد بعد استدعاء إسرائيل سفيرها في عام 2023.

التوتر في العلاقات الدبلوماسية

انتكست العلاقات بين جنوب أفريقيا وإسرائيل خلال السنوات الأخيرة، حيث اتُهمت الحكومة الجنوب أفريقية إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وذلك في قضية تم تقديمها أمام محكمة الدولية العليا. هذه الاتهامات تسببت في تفاقم التوتر بين البلدين.

ردود الفعل الداخلية

شهدت الأحداث الأخيرة في جنوب أفريقيا ردود فعل محلية ودولية واسعة، حيث أبدى العديد من النشطاء والجماعات السياسية دعمهم للقرار الحكومي، مشيرين إلى ضرورة حماية السيادة الوطنية. بعض الجماعات السياسية قادوا مظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، معتبرين أن القرارات الدبلوماسية هي جزء من مسؤولية البلاد تجاه حقوق الإنسان.

التوجهات المستقبلية

مع تزايد الضغط الدولي والمحلي، من المتوقع أن تواصل جنوب أفريقيا اتخاذ خطوات في سياق سياستها الخارجية، بما في ذلك تعزيز موقفها تجاه القضايا الإنسانية. هذه التطورات قد تؤثر على العلاقات الإسرائيلية مع دول أخرى في المنطقة، مما يعزز من أهمية مراقبة الأحداث المرتبطة بهذا الملف.

المجتمع الدولي في موقف المراقبة

تتزايد الأنظار نحو كيفية استجابة المجتمع الدولي لهذه المستجدات، خاصة من الدول الغربية التي لطالما دعمت إسرائيل. من المحتمل أن تُسهم ردود الأفعال الدولية في تشكيل توجهات سياسية جديدة قد تؤثر على الأوضاع في المنطقة، مما يستدعي ترقب الأوضاع المستقبلية.