احتجاز سفينة بالمحيط الهندي بعد فرارها من الحظر

في إطار الحصار البحري المكثّف الذي تفرضه إدارة الرئيس الأميركي دونالد على صادرات النفط الفنزويلية، احتجزت القوات الأميركية، ناقلة نفط في المحيط الهندي بعد انتهاكها الحظر المفروض على السفن في الكاريبي وفرارها من هذه المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية، إنّ "القوات الأميركية احتجزت" السفينة، وذلك بعدما أعلنت عبر منصة (إكس) أن هذه القوات صعدت على متن الناقلة أكويلا 2 "من دون حوادث" بعد مطاردتها من منطقة الكاريبي حتى المحيط الهندي.

هذا وتصف واشنطن هذا الحظر بأنّه حصار "يسري في كل مكان في العالم"، ويستهدف جميع السفن المرتبطة بالنفط الفنزويلي الخاضع للعقوبات الدولية.

وأكّدت الوزارة أنّ "الناقلة المصادرة كانت قد انطلقت من فنزويلا، وتمّ اعتراضها بين جزيرتي جاوا وسومطرة الإندونيسيتين".

