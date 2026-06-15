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أخبار اليمن : 3269 خرقاً إسرائيلياً لوقف النار في غزة

أخبار اليمن : 3269 خرقاً إسرائيلياً لوقف النار في غزة

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أخبار اليمن : 3269 خرقاً إسرائيلياً لوقف النار في غزة

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أخبار اليمن : 3269 خرقاً إسرائيلياً لوقف النار في غزة

أخبار اليمن : 3269 خرقاً إسرائيلياً لوقف النار في غزة

دوت الخليج -
3269 خرقاً إسرائيلياً لوقف النار في غزة
أعلن مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتكب 3269 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار خلال 245 يوما من دخول وقف النار حيز التنفيذ.

وأوضح المكتب في بيان اليوم، أن الخروقات الإسرائيلية خلال هذه الفترة أسفرت عن استشهاد 992 فلسطينيا، إضافة إلى إصابة 3138 آخرين نتيجة الاستهدافات المتواصلة، مشيرا في هذا الصدد إلى اعتقال 95 فلسطينيا خلال فترة سريان الاتفاق، في سياق عمليات أمنية مستمرة.

وفي الجانب الإنساني، كشف المكتب عن قيود حادة على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، حيث دخلت 52740 شاحنة فقط من أصل 147000 شاحنة كان يفترض دخولها حتى اليوم، بنسبة التزام لم تتجاوز 36 في المئة، وهو ما يعكس استمرار القيود المفروضة على تدفق الإغاثة رغم الحاجة المتزايدة.

وبين المكتب أن الاحتلال سمح بسفر 6845 شخصا فقط من أصل 19600 كان يفترض تمكينهم من مغادرة القطاع عبر معبر رفح البري، بنسبة التزام بلغت 35 في المئة، ما يحد من قدرة المرضى والحالات الإنسانية على الوصول إلى العلاج أو المغادرة.

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أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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