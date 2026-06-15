أخبار اليمن : 73 ألف شهيد حصيلة العدوان على غزة

73 ألف شهيد حصيلة العدوان على غزة
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 73 ألفاً و3 شهداء، و173 ألفا و252 مصابا.
وأفادت الوزارة في بيان، بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 7 شهداء، و6 مصابين.
وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 992، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 3144، بينما جرى انتشال 784 جثمانا.
وبينت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
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