أخبار اليمن : 5 غارات ضمن 126 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة

5 غارات ضمن 126 خرقاً لقوى العدوان بالحديدةارتكبت قوى العدوان 126 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات، 5 غارات للطيران التجسسي على حيس ومقبنة، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق 5 طائرات تجسسية في أجواء حيس، و11 خرقاً بقصف مدفعي، و100 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.