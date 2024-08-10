أخبار اليمن : صنعاء.. تكليف أحمد الرهوي بتشكيل حكومة التغيير والبناء

صنعاء.. تكليف أحمد الرهوي بتشكيل حكومة التغيير والبناءصدر اليوم، قـرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (11) لسنة 1446هـ، بتكليف أحمد غالب ناصر الرهوي، بتشكيل حكومة التغيير والبناء فيما يلي نصه:

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 28/07/2016م بين أنصار الله وحلفائهم والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه.

وعلى الإعلان الصادر بتاريخ 6/8/2016م بتشكيل المجلس السياسي الأعلى.

وعلى قرار المجلس السياسي الأعلى رقم (1) لسنة 2016م بشأن تحديد مهام المجلس واختصاصاته.

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.

ونظراً للظروف الراهنة ولمقتضيات المصلحة الوطنية العليا.

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مادة (1) يُكلف الأستاذ/ أحمد غالب ناصر الرهوي بتشكيل حكومة التغيير والبناء.

مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بالعاصمة صنعاء

بتاريـــــــــخ 6 / صفر /1446هـ

الموافــــــق 10 / أغسطس /2024م

مــهــدي مـحـمــد المشــــاط

رئيس المجلس السياسي الأعلى