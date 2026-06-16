أخبار اليمن : حكومة التغيير تدين إساءة المجرم ترامب لمكة المكرمة

حكومة التغيير تدين إساءة المجرم ترامب لمكة المكرمةأدانت حكومة التغيير والبناء التصريحات والإساءات الصادرة عن المجرم الصهيوني دونالد ترامب بحق أطهر بقاع الأرض وأقدسها مكة المكرمة.

وأكدت الحكومة في بيان صدر عنها، استنكارها الشديد للصمت الإسلامي إزاء تصريحات المجرم ترامب التي تمس أقدس مقدساتهم، واعتبرته تخاذلاً غير مبرر وخيانة للمسئولية الواقعة على عاتق الجميع تجاه الدين الإسلامي ورموزه ومقدساته.

وأشارت إلى أن التصريحات والإساءات المتكررة للمجرم ترامب بحق الرموز والمقدسات الإسلامية، تعبير عن حالة العداء والكره الشديد والمتأصل للعدو الصهيو أمريكي للإسلام والمسلمين.

ودعت الحكومة، الشعوب العربية والإسلامية إلى مغادرة مربع الصمت وإدانة هذه الإساءات التي ستزداد حدتها في حال استمر الصمت والخذلان الذي حتما ستكون له عواقب وخيمة على الأمة ومقدساتها.

واستنكرت مواقف الخذلان والخزي والعار لمعظم الأنظمة العربية والإسلامية وخيانتها المستمرة لمسئولياتها تجاه دينها وأمّتها ومقدساتها.

ولفتت الحكومة إلى أن خروج الشعب اليمني المعتز بهويته الدينية الغيور على مقدساته اليوم في مسيرات الغضب سيكون خروجاً مليونياً مشرفاً يليق بشعب الإيمان والحكمة ومسئولياته تجاه دينه ومقدساته وأمته .

