أخبار اليمن : صنعاء.. ​استئناف العمل في مركز صيانة الطائرات

صنعاء.. ​استئناف العمل في مركز صيانة الطائراتأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد والخطوط الجوية اليمنية، اليوم استئناف، العمل في مركز صيانة الطائرات بمطار صنعاء الدولي بعد عشر سنوات من التوقف نتيجة العدوان والحصار.

وخلال حفل الاستئناف، تم تسليم شهادة اعتماد مركز صيانة الطائرات طبقاً للاشتراطات والمعايير المعتمدة من منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو.

وطاف العنسي والسياني وجحاف بأقسام المركز والورش الفنية واستمعوا من المهندسين إلى شرح عن أعمال الصيانة لطائرة7O-AFC التابعة للخطوط الجوية اليمنية بكوادر وطنية مهنية فنية.

وأوضح وكيل وزارة النقل أهمية استئناف العمل في مركز الصيانة ومساهمته في تقليل الأعباء المالية المكلفة، وخطوة إيجابية في المسار الصحيح لاستعادة دوره في تقديم خدمات على مستوى المنطقة لشركات عالمية متعددة.

وأكد سعي وزارة النقل خلال الفترة القادمة إلى تطوير وتحديث قطاعات النقل المختلفة في مقدمتها النقل الجوي الذي يسهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد الوطني ويقدم خدمات إنسانية وملاحية.

فيما اعتبر رئيس هيئة الطيران المدني استئناف العمل بمركز صيانة الطائرات التابع للخطوط الجوية اليمنية خطوة مهمة في البناء الحقيقي والتطوير في مجال الطيران المدني مهنياً وفنياً.

وبين أن مركز صيانة الطائرات أغلق لما يقارب عشر سنوات بسبب العدوان والحصار على الوطن عامة ومطار صنعاء الدولي خاصة الذي تعرض لاستهداف ممنهج ومتعمد من قبل العدوان لشل حركته الملاحية.

وأكد السياني أن المركز يضم كوادر مهنية من مختلف محافظات الجمهورية وذات خبرة طويلة في مجال الطيران المدني.

بدوره أكد القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية خليل جحاف، الحرص على استعادة مركز صيانة الطائرات بمطار صنعاء دوره الإقليمي الذي كان يمارسه قبل العدوان على الوطن، لافتاً إلى جاهزية المطار التشغيلية والفنية لتسيير الرحلات الجوية لمختلف الوجهات وفقا للمتطلبات والاشتراطات الدولية المعمول بها في المطارات العالمية.

من جانبه ذكر مدير عام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف أن مركز صيانة الطائرات كان مركزا إقليميا يقوم صيانة مختلف طائرات النقل المحلية والعالمية بخبرات يمنية خالصة.

وأفاد بأنه منذ اليوم الأول للعدوان أغلق مركز الصيانة وتم تحويل أعمال صيانة الطائرات إلى الخارج الأمر الذي تسبب في أعباء مالية كبيرة .