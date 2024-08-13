أخبار اليمن : فصل 3 من ضباط الشرطة في صنعاء

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فصل 3 من ضباط الشرطة في صنعاء

عقد اليوم بالعاصمة صنعاء الاجتماع الدوري للمجلس التأديبي الأعلى للشرطة برئاسة اللواء علي سالم الصيفي وكيل قطاع الموارد البشرية والمالية بوزارة الداخلية، لمناقشة عدد من القضايا المحالة إلى المجلس ويحيلها للإجراءات القانونية. فصل 3 من ضباط الشرطة في صنعاءعقد اليوم بالعاصمة صنعاء الاجتماع الدوري للمجلس التأديبي الأعلى للشرطة برئاسة اللواء علي سالم الصيفي وكيل قطاع الموارد البشرية والمالية بوزارة الداخلية، لمناقشة عدد من القضايا المحالة إلى المجلس ويحيلها للإجراءات القانونية. وفي الاجتماع أكد اللواء الصيفي أهمية سرعة البت في القضايا العالقة والمحالة إلى المجلس التأديبي وفق اللوائح الداخلية للمجلس بالطريقة الصحيحة والقانونية. واقر المجلس الاستغناء عن خدمات ثلاثة ضباط، وتوجيه أربعة إنذارات لأربعة ضباط آخرين، ولضابط واحد الاكتفاء بمدة التوقيف، وتأخير استحقاق الترقية لضابط آخر، نتيجة مخالفتهم لقانون هيئة الشرطة أثناء تأديتهم لعملهم.

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