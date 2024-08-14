أخبار اليمن : فيتامينات ضرورية للأسنان

فيتامينات ضرورية للأسنانحددت الدكتورة فاليريا أليكسييفا أخصائية تقويم الأسنان، الفيتامينات الضرورية لصحة الأسنان بالإضافة إلى الكالسيوم.

وأشارت الأخصائية إلى أهمية فيتامين D الذي يلعب دورا أساسيا في امتصاص الكالسيوم الضروري لعظام وأسنان قوية.

كما أنه ينظم مستوى الكالسيوم في الدم ويضمن توصيله إلى جميع الأنسجة.

يمكن الحصول على هذا الفيتامين بتناول الأسماك الدهنية مثل، السلمون والتونة وغيرها.

وبالإضافة إلى ذلك، تحتاج الأسنان إلى فيتامين A الذي هو “مادة بناء” لمينا الأسنان ويحميها من العدوى. كما أنه يحفز إنتاج اللعاب ويحيد الحموضة في تجويف الفم. أي أنه يمنع تكاثر البكتيريا. يوجد هذا الفيتامين في البيض والكبد والجزر ومنتجات الحليب والسبانخ واليقطين، وفق روسيا اليوم.

ولفتت الأخصائية إلى أن الأسنان تحتاج إلى فيتامين С المضاد القوي للأكسدة ويحمي مينا الأسنان من التلف بسبب الجذور الحرة. يمكن الحصول على هذا الفيتامين من الحمضيات والفراولة والكيوي والفلفل الحلو.

وتحتاج الأسنان إلى فيتامينات مجموعة В. فمثلا فيتامين В9 يشارك في عملية انقسام الخلايا، أي أنه ضروري لتجديد الأنسجة. أما فيتامين В12 فيحفز إنتاج خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم بما فيها الأسنان. هذه الفيتامينات موجودة في الأسماك واللحوم والبيض ومنتجات الألبان والمكسرات والبقوليات والخضروات الورقية والحبوب الكاملة.