أخبار اليمن : منظمة الصحة العالمية تعلن حالة الطوارئ

منظمة الصحة العالمية تعلن حالة الطوارئ
أعلنت منظمة الصحة العالمية، فيروس جدري القرود (إمبوكس) حالة طوارئ صحية عامة على الصعيد العالمي، للمرة الثانية خلال عامين، وذلك بعد امتداد تفشي الوباء الفيروسي من الكونغو الديمقراطية إلى دول مجاورة.
وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس المدير العام للمنظمة، في تصريح اليوم، إن لجنة الطوارئ التي تم تشكيلها بشأن انتشار الفيروس اجتمعت وأبلغته بأن الوضع يشكل طارئة صحية عالمية تثير القلق.
وكانت المنظمة قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري عن تشكيل لجنة طوارئ بموجب اللائحة الصحية الدولية بشأن انتشار الفيروس في الكونغو الديمقراطية والتفشي المحتمل له داخل وخارج إفريقيا، وذلك بعد أن تم تأكيد إصابات بالفيروس والاشتباه في حدوث المزيد من الحالات في عدد من الدول.
يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في يوليو 2023 فرض /حالة طوارئ عالمية/ بسبب تفشي جدري القرود، مطلقة أعلى مستوى من التأهب، في محاولة لاحتواء تفشي المرض الذي أصاب آلاف الأشخاص في عدد من البلدان حول العالم.
ويعد جدري القرود مرضا معديا يسببه فيروس ينتقل إلى الإنسان عن طريق حيوانات مصابة، ويمكن أن ينتقل أيضا من إنسان إلى آخر من خلال اتصال جسدي وثيق، ويسبب حمى وأوجاعا عضلية وآفات جلدية تشبه الدمامل، وتم اكتشاف الفيروس للمرة الأولى لدى البشر عام 1970 في الكونغو الديمقراطية.
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