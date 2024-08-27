أخبار اليمن : إستعدّوا.. أمرٌ "غير عادي" يشهدهُ اليمن خلال الأيام المقبلة

إستعدّوا.. أمرٌ "غير عادي" يشهدهُ اليمن خلال الأيام المقبلةحذّرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، من هطول أمطار بكميات غير مسبوقة على اليمن خلال الأيام المقبلة.

وتوقعت نشرة الإنذار المبكر للأرصاد الجوية الزراعية والصادرة عن "الفاو" حدوث زيادة كبيرة ومستمرة في هطول الأمطار في عدة محافظات يمنية، وأن تتلقى المرتفعات الوسطى ومناطق ساحل البحر الأحمر وأجزاء من المرتفعات الجنوبية مستويات هطول غير مسبوقة تتجاوز 300 ملم.

وحسب النشرة، فإن أجزاء من الهضبة الشرقية، بما في ذلك محافظات مأرب وحضرموت والمهرة، التي تتميز عادة بانخفاض هطول الأمطار، من المتوقع أن تتراوح كمية الأمطار التراكمية فيها بين 100 و150 ملم في الأيام المقبلة.

ونبهت المنظمة الأممية إلى أن استمرار هطول الأمطار الغزيرة من شأنه أن يتسبب بحدوث فيضانات شديدة على مستوى اليمن، خاصة في مناطق تجمع المياه المتمثلة بالأودية في المرتفعات الوسطى والمرتفعات الجنوبية ومناطق الهضبة الشرقية التي تواجه مخاطر متفاوتة للفيضانات.

وبينت النشرة أن الأودية المصنفة في خانة "المخاطر العالية للفيضانات"، تشمل: وديان حرض ومور وسردود وسهام وزبيد في محافظة الحديدة، ونخلة ورسيان في الأجزاء الغربية والشمالية الغربية من اليمن، التي من المتوقع أن تشهد فيضانات شديدة وجارفة.