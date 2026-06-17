أخبار اليمن : العراق يخسر برباعية أمام النرويج

العراق يخسر برباعية أمام النرويجاستهل منتخب العراق مشواره في كأس العالم 2026 بخسارة قاسية أمام النرويج بنتيجة 4-1 صباح الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة التاسعة في كأس العالم 2026 المقامة حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

أحرز إيرلنغ هالاند هدف التقدم للنرويج في الدقيقة 29، لكن العراقي أيمن حسين سجل هدف التعادل بعد 10 دقائق، وهو أول هدف لمنتخب "أسود الرافدين" في المونديال منذ 40 عاماً، قبل أن يعود هالاند ويسجل هدف منتخب بلاده الثاني بعد 4 دقائق فقط.

وفي الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 76 ارتقى المدافع ليو أوستيغارد لكرة ثابتة وضعها في المرمى العراقي، ثم صنع هالاند الهدف الرابع لزميله كريستيان ثورسلفيدت، ويحصل منتخب النرويج على أول 3 نقاط في عودته الأولى إلى المونديال منذ عام منذ 1998.