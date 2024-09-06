أخبار اليمن : الاحتلال ينسحب من جنين

الاحتلال ينسحب من جنين
انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، من مدينة جنين ومخيمها بعد 10 أيام من العدوان العنيف والمتواصل الذي أودى بحياة عشرات الشهداء والجرحى، وخلّف دماراً واسعاً.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن القوات انسحبت وانتشرت على الحواجز العسكرية المحيطة بالمدينة وسط مخاوف من عودة الاقتحامات كما حدث في مرات عديدة سابقة.
واُستشهد 21 فلسطينيا، بينهم أطفال ومسنون، وأُصيب آخرون بعضهم بجروح خطيرة، في عدوان الاحتلال على محافظة جنين، الذي وصف بالدموي والأعنف منذ العام 2002.
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