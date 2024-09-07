أخبار اليمن : عبر مكاتب البريد.. بدء صرف نصف راتب في صنعاء

عبر مكاتب البريد.. بدء صرف نصف راتب في صنعاءبدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، اليوم، صرف النصف الأول من راتب شهر نوفمبر 2020م للمتقاعدين المدنيين عبر مكاتب البريد بأمانة العاصمة والمحافظات.

وأكد رئيس الهيئة إبراهيم الحيفي، استكمال الاجراءات المالية وضخ المبالغ النقدية إلى البريد للبدء بعملية الصرف، داعياً المتقاعدين ووكلاء المستفيدين إلى التوجه لمكاتب البريد مصطحبين الوثائق المطلوبة.

وأشار إلى أن الهيئة وفي إطار اهتمامها المستمر بشريحة المتقاعدين والتخفيف من معاناتهم بسبب العدوان والحصار، تسعى جاهدة لانتظام صرف المعاشات التقاعدية رغم الصعوبات التي تواجهها.