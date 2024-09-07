أخبار اليمن : عودة 16 صياداً يمنياً من سجون إريتريا

عودة 16 صياداً يمنياً من سجون إريتريا
عاد إلى ميناء الخوبة السمكي بمديرية اللحية محافظة الحديدة، اليوم، 16 صياداً يمنياً بعد عدة أيام من الاختطاف والتعذيب في سجون إريتريا.
وخلال استقبالهم استنكر نائب مدير الميناء عمار اللكومي، الممارسات الإجرامية للسلطات الإريترية بحق المئات من الصيادين اليمنيين، مشيراً إلى أنها تمثل جرائم حرب بحق الإنسانية وانتهاك صارخ للمواثيق والقوانين الدولية.
فيما أوضح الصيادون أن دورية إريترية، أقدمت على اختطافهم أثناء مزاولتهم الصيد في المياه البحرية اليمنية، ثم اقتادتهم إلى سجونها في جزيرة مقيدح تحت قوة السلاح.
وأكدوا أن السلطات الإريترية مارست بحقهم شتى أنواع التعذيب وأجبرتهم على القيام بأعمال شاقة تحت التجويع وسوء المعاملة طيلة 17 يوماً قضوها داخل السجن، حتى أطلقت سراحهم بعد أن صادرت ممتلكاتهم مع معدات وقارب الصيد الخاص بهم.
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