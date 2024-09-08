أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يواسي الشيخ عمران

رئيس المؤتمر يواسي الشيخ عمران
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة الى الشيخ/ محمد بن محمد زيد عمران، وذلك في وفاة نجليه حامد وعبدالله محمد محمد زيد عمران، وزوجته، اثرحادث مروري مؤسف.
وفي برقية العزاء عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً وبإسم قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب الأليم.
سائلاً المولى - عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنهم فسيح جنانه.. وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب..
"إنا لله وإنا إليه راجعون"..
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