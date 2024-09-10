أخبار اليمن : شهيدتان و7 جريحات بغارة استهدفت مدرسة للبنات في تعز

شهيدتان و7 جريحات بغارة استهدفت مدرسة للبنات في تعزاُستشهدت طالبتان يمنيتان وأصيبت 7 أخريات، جراء غارة لطيران العدوان الأمريكي البريطاني اليوم، على مدرسة في محافظة تعز.

وأوضح مصدر محلي أن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف مدرسة عائشة للبنات في الجند بمديرية التعزية ما أدى إلى استشهاد الطالبتين حماس عبدالله عبدالسلام في الصف السابع، وشجى أحمد دحان بالصف الخامس وإصابة 7 أخريات، إلى جانب 13 حالة إغماء نتيجة تدافع الطالبات عند خروجهن من المدرسة.

وأشار المصدر إلى أنه تم إسعاف الطالبات إلى المستشفى العسكري، ومستشفى القدس بالجند.

