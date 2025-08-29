المؤتمر يدين العدوان الإسرائيلي على صنعاء
دان المؤتمر الشعبي العام العدوان الإسرائيلي الذي استهدف منازل المواطنين في العاصمة صنعاء يوم أمس ومحاولة إرهاب المدنيين الأبرياء.
وأوضح المؤتمر أن هذا العدوان لن يثني الشعب اليمني عن مواصلة مواقفه الداعمة والمسانِدة للشعب الفلسطيني ولسكان غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة صهيونية تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتهجير سكان غزة أمام صمت المجتمع الدولي.
وجدَّد المؤتمر الشعبي العام تأكيده على أن هذا العدوان هو انتهاك سافر لسيادة واستقلال اليمن، وخرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة والمواثيق والأعراف الدولية، مشيراً إلى أن للشعب اليمني الحق الكامل في الرد على العدوان الإسرائيلي وفقاً لما تكفله كافة الشرائع السماوية والمواثيق الدولية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : المؤتمر يدين العدوان الإسرائيلي على صنعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.