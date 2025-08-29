أخبار اليمن : المؤتمر يدين العدوان الإسرائيلي على صنعاء

المؤتمر يدين العدوان الإسرائيلي على صنعاءدان المؤتمر الشعبي العام العدوان الإسرائيلي الذي استهدف منازل المواطنين في العاصمة صنعاء يوم أمس ومحاولة إرهاب المدنيين الأبرياء.

وأوضح المؤتمر أن هذا العدوان لن يثني الشعب اليمني عن مواصلة مواقفه الداعمة والمسانِدة للشعب الفلسطيني ولسكان غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة صهيونية تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتهجير سكان غزة أمام صمت المجتمع الدولي.

وجدَّد المؤتمر الشعبي العام تأكيده على أن هذا العدوان هو انتهاك سافر لسيادة واستقلال اليمن، وخرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة والمواثيق والأعراف الدولية، مشيراً إلى أن للشعب اليمني الحق الكامل في الرد على العدوان الإسرائيلي وفقاً لما تكفله كافة الشرائع السماوية والمواثيق الدولية.