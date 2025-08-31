أخبار اليمن : الأونروا: 660 ألف طفل بغزة خارج المدارس للعام الثالث

الأونروا: 660 ألف طفل بغزة خارج المدارس للعام الثالثأكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم، أن 660 ألف طفل في قطاع غزة خارج مقاعد الدراسة للعام الثالث على التوالي بسبب حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت "الأونروا" في بيان، أن "الحرب في غزة هي حرب على الأطفال ويجب أن تتوقف. يجب حماية الأطفال في جميع الأوقات".

وأكدت حق الأطفال في التعلم، موضحة أن "660 ألف طفل خارج مقاعد الدراسة للسنة الثالثة على التوالي بسبب الحرب".

وتابعت الوكالة الأممية "في غزة، الأطفال مهددون بأن يصبحوا جيلًا ضائعًا"، داعية إلى ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والسماح للأطفال بالعودة إلى مدارسهم وحياتهم.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية في قطاع غزة، استشهد أكثر من 17 ألفا و85 طالبا مدرسيا وما يزيد عن ألف و261 طالبا جامعيا، فيما أصيب أكثر من 25 ألفا و213 طالبا مدرسيا، وألفين و671 طالبا جامعيا، وفق أحدث إحصائيات لوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية للفترة بين 7 أكتوبر 2023 وأغسطس 2025.