أخبار اليمن : 373 شهيداً جراء التجويع في غزة

373 شهيداً جراء التجويع في غزةأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، تسجيل 3 وفيات جديدة نتيجة التجويع وسوء التغذية التي تضرب القطاع جراء الحصار الإسرائيلي.

وأفادت الوزارة في بيان، بأنّ الحالات الثلاث سُجّلت خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي شهداء التجويع وسوء التغذية إلى 373 بينهم 134 طفلاً.

وذكرت الصحة الفلسطينية أنه منذ إعلان منظمة "المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" عن المجاعة في غزة، سُجلت 98 حالة وفاة، من بينهم 19 طفلاً.

وأعلنت المنظمة في 22 أغسطس المنصرم حدوث المجاعة في مدينة غزة، وتوقعت أن تمتد إلى دير البلح وخان يونس بحلول نهاية سبتمبر الجاري.

ومنذ استئناف عملياته العسكرية في غزة في مارس الماضي، يمنع الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع حيث تعيش نحو 2.4 مليون نسمة أوضاعاً إنسانية بالغة التعقيد في ظل نقص حادّ في الأغذية والأدوية، وتشريد ونزوح ولجوء مستمر.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت هذه الإبادة 64 ألفاً و300 شهيد، و162 ألفاً و5 مصابين من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، إضافة إلى دمار شامل.