أخبار اليمن : استمرار الأمطار الغزيرة وتحذير من السيول

استمرار الأمطار الغزيرة وتحذير من السيولتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات أبين، لحج، تعز، الضالع، إب، ريمة، المحويت وحجة، وأجزاء من سهل تهامة.

ويُتوقع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على غرب كل من صعدة، عمران، صنعاء وذمار وعلى أجزاء من محافظتي حضرموت والمهرة والسواحل الجنوبية والشرقية.

ونبه المركز المواطنين من العواصف الرعدية، والتواجد في مجاري السيول أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن انجراف التربة والانهيارات الصخرية

كما نبه من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب السحب المنخفضة أو الضباب.

ونصح باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة حيال العواصف الرعدية، وبالابتعاد عن المنحدرات غير المستقرة.