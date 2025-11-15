سعد رمضان يشعل السوشيال ميديا… إشادة واسعة بأغنيته الجديدة مش غلط بعد ساعات من طرحها



القاهرة - محمد ابراهيم -

حصدت أغنية "مش غلط" للنجم سعد رمضان موجة كبيرة من الإعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شارك الفنان البوستر الرسمي للعمل، والذي ظهر فيه أحد أبطال الكليب في لقطة قريبة تتناثر عليها قطرات الماء، ما أضفى على المشهد طابعًا سينمائيًا مكثّفًا يعبّر بعمق عن الحالة الدرامية للأغنية. وقد تفاعل الجمهور بشكل لافت مع الصورة، معتبرين أنها تحمل جودة إخراجية عالية وتفاصيل حساسة تعكس مضمون العمل.

بطولة: myallawi،كلمات: mikesafi،ألحان: maouch mohammad،توزيع موسيقي:hassan yehya maouch،إخراج: serge majdalany و andy khaouli

وقد رافق سعد رمضان البوستر بعبارة قصيرة أعلن فيها أن الأغنية أصبحت متاحة رسميًا، داعيًا جمهوره للاستماع إليها، وهو ما دفع الكثيرين للتفاعل عبر التعليقات بالإشادة بالأغنية وبالتجربة البصرية التي قدمها الكليب.

الجمهور وصف العمل بأنه “مختلف”، “صادق”، و“مؤثر”، مؤكدين أن المشهد الظاهر في البوستر يعكس قوة الإحساس الذي يقدمه سعد رمضان في الأغنية. كما اعتبر كثيرون أن اللقطة المقربة المبللة بالماء تعبّر عن حالة انكسار وصدق انسجمت تمامًا مع مضمون الأغنية.

وانتشرت مع الأغنية مجموعة من الهاشتاجات باللغتين العربية والإنجليزية، أبرزها:

Mech ghalat مش غلط سعد رمضان

لتتقدم بين الأكثر تداولًا، وسط دعم كبير من جمهور سعد رمضان في مختلف الدول العربية.

بهذا العمل، يرسخ سعد رمضان حضوره الفني ويقدم أغنية متكاملة من حيث الكلمات والألحان والإيقاع والصورة، لتستحق مش غلط الإشادة الواسعة التي حققتها بعد ساعات قليلة فقط من صدورها.