نجوم الفن يضيئون ليلة زفاف ابنة عمرو عرفة… وأحمد سعد يشعل الأجواء بالغناء



القاهرة - محمد ابراهيم - في سهرة استثنائية خطفت الأنظار، احتفل المخرج الكبير عمرو عرفة بزفاف ابنته وسط حضور لافت لنجوم الفن والإعلام، الذين حرصوا على مشاركته هذه اللحظة العائلية المميزة. وشهد الحفل ظهور عدد من أبرز الوجوه، من بينهم النجمة ليلى علوي والفنان شريف منير، ومحمد ورامي إمام، إضافة إلى عادل حفيد الزعيم عادل إمام وزوجته، إلى جانب الإعلامية بوسي شلبي، وغيرهم من الشخصيات المحبوبة في الوسط الفني.

الاحتفال لم يخلُ من الأجواء الصاخبة، حيث أشعل النجم أحمد سعد الحفل بمجموعة من أشهر أغانيه، مقدمًا باقة متنوعة تفاعل معها الحضور بالرقص والغناء، وكان أبرزها أغنيته الشهيرة "مكسرات" التي أضفت على الليلة طابعًا مليئًا بالحيوية والبهجة.

ويأتي ظهور عمرو عرفة في هذا الحدث العائلي بعد عرضه الأخير لفيلمه "أهل الكهف"، المستوحى من المسرحية الشهيرة للكاتب الكبير توفيق الحكيم والمكوّنة من أربعة فصول. وتدور أحداث العمل حول ثلاثة أشخاص يفيقون داخل كهف بعد 300 عام من الاختفاء، هم الوزيران مشلينيا ومرنوش، وراعي الغنم يمليخا وكلبه، ليعودوا إلى المملكة فيصطدموا بعالم جديد لا يمتّ بصلة لحياتهم السابقة، ما يدفعهم للدخول في صراع داخلي مع الشعور بالغربة والوحدة، قبل اتخاذ القرار بالعودة إلى الكهف انتظارًا للنهاية.

فيلم "أهل الكهف" يضم نخبة كبيرة من نجوم السينما المصرية، بينهم خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، أحمد عيد، هاجر أحمد، صبري فواز، مصطفى فهمي، وآخرون، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.