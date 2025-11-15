فيلم ولنا في الخيال حب يقتحم السينمات بعلاقة صادمة بين طالبة وأستاذها ويشعل الجدل قبل عرضه الرسمي



القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد فيلم ولنا في الخيال حب للانطلاق في دور العرض يوم الأربعاء 19 نوفمبر وسط حالة اهتمام لافتة بعدما أثار ردود فعل واسعة خلال عرضه العالمي الأول في الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي ضمن قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة. العمل يجمع في بطولته أحمد السعدني ومايان السيد وعمر رزيق وتوقيعه الإخراجي يحمل بصمة المخرجة سارة رزيق في أولى تجاربها الطويلة.

الفيلم يطرح علاقة غير تقليدية تلامس المناطق الحساسة في المجتمع من خلال قصة تجمع بين طالبة جامعية تبحث عن معنى للحياة وأستاذها الانطوائي الذي يحاصر نفسه خلف جدران تجربة فقد مؤلمة جعلته يهرب من كل ارتباط اجتماعي أو عاطفي. وتتطور الأحداث تدريجيا ليدخل الطرفان في علاقة مشحونة بالأسئلة المربكة حول تعريف الحب وحدوده ومتى يصبح الخيال مهربا من واقع يضغط بقسوة.

وتخوض سارة رزيق التجربة برؤية فنية تعتمد على الاقتراب من دواخل الشخصيات وإظهار هشاشتها في مواجهة مشاعر لا يمكن التنبؤ بمسارها مما يمنح الفيلم نبرة إنسانية خاصة قد تزيد من الجدل حول طبيعة العلاقة المركزية فيه.

وينضم الفيلم إلى سباق الأفلام المعروضة حاليا في السينمات في موسم حافل بالأعمال القوية من بينها السلم والثعبان لعب عيال بطولة عمرو يوسف وأسماء جلال وظافر العابدين وإخراج طارق العريان والسادة الأفاضل بطولة محمد ممدوح وبيومي فؤاد وطه دسوقي ومحمد شاهين وإخراج كريم الشناوي بالإضافة إلى قصر الباشا بطولة أحمد حاتم وحسين فهمي ومايان السيد وفيها ايه يعني بطولة ماجد الكدواني وغادة عادل وأوسكار عودة الماموث بطولة أحمد صلاح حسني وهنادي مهنا ومحمد ثروت.

وبين هذا الزخم يقدم ولنا في الخيال حب نفسه كعمل يراهن على المشاعر العميقة والاختيارات الصعبة ليضع الجمهور أمام حكاية غير مألوفة تتجاوز الخطوط المألوفة وتبحث عن المعنى الحقيقي للحب في منطقة يتداخل فيها العقل مع القلب والخيال مع الواقع.