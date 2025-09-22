أخبار اليمن : "أحمر اليمن" يبدأ مشواره في كأس الخليج بالخسارة

دوت الخليج -

"أحمر اليمن" يبدأ مشواره في كأس الخليج بالخسارة

خسر المنتخب اليمني للناشئين مباراته الاولى في بطولة كأس الخليج لكرة القدم تحت 17 عاماً، أمام مضيفه القطري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى. "أحمر اليمن" يبدأ مشواره في كأس الخليج بالخسارةخسر المنتخب اليمني للناشئين مباراته الاولى في بطولة كأس الخليج لكرة القدم تحت 17 عاماً، أمام مضيفه القطري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى. سجل فيصل إبراهيم هدف المباراة الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 46، ليمنح فريقه نقاط المباراة الثلاث. وسيخوض الأحمر اليمني الصغير مباراته الثانية في المجموعة أمام نظيره الإماراتي مساء الأربعاء المقبل، على أن يختتم مبارياته بدور المجموعات بمواجهة المنتخب العُماني السبت القادم.

